Москва, 24 августа, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб в авиакатастрофе с самолётом предпринимателя Евгения Пригожина.

President Of Russia/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — сказал президент.

Глава государства также заявил, что о гибели Пригожина говорят первичные данные о происшествии. Путин рассказал, что был знаком с ним с начала 1990 годов и всегда считал его сложным, но результативным человеком.

Как добавил президент, бизнесмен накануне авиакатастрофы вернулся из Африки и провёл в России встречи с некоторыми официальными лицами.

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О крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших в результате аварии. Разбившийся бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 следовал из Шереметьева в Санкт-Петербург. Самолёт пропал с радаров спустя 26 минут после вылета.

По данным Росавиации, среди пассажиров значились предприниматель Евгений Пригожин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и три члена экипажа.

Тела погибших при крушении бизнес-джета доставили 24 августа в морг в Твери.

СК возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как стало известно 24 августа, фрагмент разбившегося бизнес-джета обнаружили в 3 км от места крушения.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа заявил о непричастности Киева к крушению самолёта Пригожина.