Москва, 24 августа, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Бойцы группы «Вагнер» внесли весомый вклад в борьбу с неонацизмом и этот вклад никогда не будет забыт, заявил президент России Владимир Путин, комментируя крушение самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина под Тверью.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал президент во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Глава государства отметил, что предварительные данные говорят о том, что на борту были сотрудники «Вагнера». Путин выразил соболезнования семья всех погибших в этой авиакатастрофе.

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Путин Пригожина, который также был на борту разбившегося самолёта, талантливым человеком сложной судьбы.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в Бологовском районе Тверской области разбился частный бизнес-джет. Сообщалось, что он принадлежал Пригожину. При крушении погибли трое пилотов и семь пассажиров. Тела доставили в морг в Твери.

В Росавиации сообщили, что среди пассажиров разбившегося самолёта числился и сам Пригожин. Комиссия ведомства начала сбор информации о катастрофе. Также СК начал предварительное расследование инцидента.