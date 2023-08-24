СК начал предварительное расследование крушения самолёта Пригожина
Москва, 24 августа, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Следственный комитет начал предварительное расследование крушения самолёта владельца ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина. Расследование обязательно доведут до конца. Об этом 24 августа на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил президент России Владимир Путин.
«Мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета — они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что экспертизы в рамках следствия — технические, генетические — потребуют времени.
Также в ходе встречи Путин назвал Пригожина талантливым человеком сложной судьбы и выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе.
Как сообщало ИА Регнум, 23 августа при крушении частного самолёта Евгения Пригожина от посёлка Куженкино в Бологовском районе Тверской области погибли десять человек. Самолёт направлялся из Москвы в Санкт-Петербург.
Росавиация сообщила, что по документам в разбившемся бизнес-джете в числе пассажиров значился и сам Пригожин. Позднее комиссия агентства начала расследование авиакатастрофы в Тверской области.
После этого стало известно, что фрагмент разбившегося в Тверской области частного самолёта Пригожина обнаружили в 3 км от места крушения.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело — его, как сообщил ряд Telegram-каналов и СМИ, поручили вести следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК Ивану Сибуле. Он расследовал громкие дела о крушениях самолетов, в том числе катастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.