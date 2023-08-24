Москва, 24 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области, в которой могли погибнуть сотрудники ЧВК «Вагнер» и её владелец Евгений Пригожин. Глава государства заявил, что об этом говорят первичные данные о происшествии.

Елена Копылова/РИА Новости Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин

«Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — заявил он.

Глава государства поделился, что был знаком с Пригожиным с начала 1990 годов и всегда считал его сложным, но результативным человеком. По словам президента, бизнесмен накануне катастрофы вернулся из Африки и провёл в России встречи с некоторыми официальными лицами.

«Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей», — сказал глава государства.

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Также президент заявил, что глава СК Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования катастрофы. Путин подчеркнул, что его проведут в полном объёме и обязательно доведут до конца. Как отметил при этом президент, проведение экспертиз по делу о крушении бизнес-джета, принадлежавшего Пригожину, потребует времени.

О крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших. Разбившийся бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург, и пропал с радаров через 26 минут после вылета.

По данным Росавиации, глава ЧВК «Вагнер» значился среди пассажиров. Позднее ведомство опубликовало имена находившихся на борту разбившегося самолёта, подтвердив эти сведения.

Тела погибших 24 августа доставили в Тверь. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию под личный контроль.