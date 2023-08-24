Москва, 24 августа, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным в Кремле.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

В ходе встречи врио ДНР доложил по ситуации.

«Сложно, тяжело, напряжённо, но контролируемо», — сказал Пушилин.

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По его словам, первое — то, что больше всего волнует, это, конечно, ситуация с обстрелами. Врио ДНР добавил, что украинские военные начали применять кассетные боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Путин встретился в Кремле с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, совершившими подвиг в ходе боёв на запорожском направлении. На встрече глава государства пообещал наградить механика-водителя танка «Алёша», раненного во время боевых действий и не получившего из-за этого заслуженную награду.