Донецк, 24 августа, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Мирная жительница получила ранение при обстреле Киевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«При обстреле Киевского района по улице Сенявина получила ранение женщина 1948 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.

Позже стало известно, что во время обстрела Киевского района повреждения получило остекление в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства. Из-за опасности боевых действий временно приостановили движение автобусно-троллейбусного маршрута № 2 на участке «Горбольница № 20 — железнодорожный вокзал» в Киевском районе.

Кулемзин сообщил 24 августа, что при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка один из снарядов попал в остановку общественного транспорта на улице Углегорской.

Утром 24 августа ВСУ за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка. Украинские военные выпустили по городу пять кассетных снарядов натовского калибра 155 мм и 20 ракет из РСЗО.