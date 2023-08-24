Москва, 24 августа, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Депортация из России оказалась довольно громоздкой и неработоспособной процедурой, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 24 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил «депортировать в тот же день первым же рейсом» тех мигрантов, которые распускают руки в отношении граждан России и не соблюдают нормы приличия.

Ремизов согласился с тем, что оградительные и воспитательные меры в отношении контингента въезжающих необходимы, однако заметил, что депортация — это довольно громоздкая и неработоспособная процедура. В то же время в распоряжении российских властей есть такой инструмент, как составление ограничительных списков на въезд. И этот механизм работает.

«И дополнительным подтверждением этому служит тот факт, что государства Центральной Азии ставят вопрос об обнулении таких списков. Но этого не нужно делать. Надо понимать, что если люди попали в такой список за нарушение российского законодательства, то постоянного обнуления таких перечней не будет. Сейчас, увы, это стало дурной практикой. Уже не раз и не два мы соглашались на то, чтобы создавать прецеденты обнуления таких списков. Так что надо последовательно использовать те инструменты, которые уже есть», — сказал Ремизов.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Делягин обратил внимание на то, что к инициативе Даванкова есть серьёзные вопросы. Парламентарий заметил, что есть принципиальная разница между не соблюдением норм приличий и «распусканием рук».

«Если человек не соблюдает нормы приличия (например, ходит в магазин в плавках), то это мелкое хулиганство. И после отбытия административного наказания он должен быть депортирован из России без права возвращения. Но распускание рук — это уже преступление. И если следовать букве предложения [Даванкова], то получается, что если мигрант совершит преступление (например, изобьет женщину), то вместо того, чтобы сажать его в тюрьму его отправят домой, где он за 200 долларов заменит паспорт и через месяц будет здесь опять, но под другой фамилией».

Поэтому, как полагает Делягин, если мигранты нападают на граждан России, то за это следует лишать свободы, а высылать после того, как они поработают «на стройках народного хозяйства».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Подмосковье задержали мигранта, напавшего на девушку из-за «коротких» шорт. У мужчины оказались психические отклонения, в Россию он прибыл на лечение. При этом на допросе он заявил, что набросился на девушку, «спасая её от греха».