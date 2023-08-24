Москва, 24 августа, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Трудовая миграция в Москву из других регионов России составляет около 1,5 млн человек, сообщила 24 августа член столичного правительства, глава департамента экономической политики Мария Багреева. Она отметила, что рост городов является естественным процессом развития, а их население растёт настолько быстро, что, по прогнозам ООН, к 2050 году увеличится до 70%.

Иван Шилов ИА Регнум

Багреева пояснила, что это происходит благодаря появлению новых возможностей для экономического развития самой Москвы, прилегающих к ней территорий и других регионов страны.

«Только трудовая миграция в Москву составляет около 1,5 млн человек из других регионов России, в том числе порядка 800 тыс. — из Московской области. Эти люди тратят часть заработанных средств у себя в регионах, создавая потребительский спрос на местах», — заявила она на Московском урбанистическом форуме.

По словам Багреевой, важным вкладом в экономику субъектов страны становится развитие производств, ориентированных на потребление в Московской агломерации, то есть, рынков сбыта товаров ежедневного спроса. Как она отметила, в частности, Москва формирует спрос на продукты питания из Московской области, где закупается около 30% всех потребностей столицы.

Как сообщало ИА Регнум 11 августа, власти Таджикистана направили в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу рабочие группы для проверки условий жизни трудовых мигрантов. В группы включили представителей министерства. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон держит под особым контролем процесс трудовой миграции и принимает практические меры по его регулированию и защите прав и интересов таджиков в России, добавили в ведомстве.