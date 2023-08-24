Москва, 24 августа, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Практика внесудебных расправ над неугодными Вашингтону людьми имела место в годы Холодной войны и продолжается по сей день, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он рассказал 24 августа корреспонденту ИА Регнум.

Kremlin Pool/Global Look Press Александр Лукашенко

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что ЦРУ организовало множество убийств за пределами США.

«Исходя из того, о чём Трамп рассказал в интервью, можно сказать, что ЦРУ занималось убийствами и после Холодной войны. Среди ликвидированных американскими спецслужбами Трамп назвал одного из иранских генералов. Речь идёт о совершенно недавних событиях, произошедших как в период его президентства, так и во времена его предшественников», — отметил Мендкович.

Он пояснил, что речь идёт о продолжающейся практике внесудебных расправ, которыми занимаются спецслужбы США. Как полагает Мендкович, это часть внешнеполитической культуры США, и до тех пор, пока их не призовут к порядку, они не откажутся ни от таких расправ, ни от похищения за рубежом неугодных им лиц.

В частности, он призвал вспомнить о несомненной причастности агентов ЦРУ к организации покушений на жизнь президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Люди, арестованные за подготовку переворота, назвали своих кураторов. В том числе и Американский еврейский комитет, главой которого оказался Питер Залмаев. В настоящий момент этот агент ЦРУ находится на Украине, где действует как журналист», — констатировал эксперт.

Кроме того, он призвал не забывать о роли представителей американских спецслужб (действовавших в том числе и под дипломатическим прикрытием) в подготовке революций и переворотов в Киргизии. В частности, это касается неудавшейся попытки переворота в 2019 году. С одним из организаторов этой попытки Равшаном Жээнбековым контактировали и сговаривались о создании нового правительства граждане США Спаска Гатзинска и Джозеф Белл. Мендкович заявил, что те действовали под маской сотрудников одного из американских фондов.

«Аналогичная ситуация была в Кемпир-абадском деле, — объяснил он. — Есть информация, что арестованные за подготовку беспорядков и переворота люди поддерживали переписку с сотрудниками американского и британского посольств. В частности, как раз после раскрытия этого заговора британцы спешно отозвали из Бишкека посла Чарльза Гаррета».

Иными словами, как подытожил Мендкович, речь идёт о системной практике американских спецслужб, когда они совершают преступные действия, включая убийства, в других странах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в беседе с журналистом Такером Карлсоном Трамп признал, что ЦРУ уничтожает оппонентов Вашингтона.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум политолог-американист Рафаэль Ордуханян предположил, что подобные высказывания Трампа продиктованы его опасениями за собственную судьбу в преддверии выборов президента США.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что американские спецслужбы хотят ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, обвинив в этом Россию.

Также есть информация о деятельности агентов ЦРУ на Украине. Точное число их пока не выяснено, но, по некоторым данным, там работают не больше сотни сотрудников этой спецслужбы. Зеленский же в одном из интервью признался, что у киевского режима нет секретов от ЦРУ.