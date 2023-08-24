Эксперт напомнил о причастности спецслужб США к покушению на Лукашенко
Эксперт Мендкович: спецслужбы США, как и прежде, убивают неугодных за границей
Москва, 24 августа, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Практика внесудебных расправ над неугодными Вашингтону людьми имела место в годы Холодной войны и продолжается по сей день, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он рассказал 24 августа корреспонденту ИА Регнум.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что ЦРУ организовало множество убийств за пределами США.
«Исходя из того, о чём Трамп рассказал в интервью, можно сказать, что ЦРУ занималось убийствами и после Холодной войны. Среди ликвидированных американскими спецслужбами Трамп назвал одного из иранских генералов. Речь идёт о совершенно недавних событиях, произошедших как в период его президентства, так и во времена его предшественников», — отметил Мендкович.
Он пояснил, что речь идёт о продолжающейся практике внесудебных расправ, которыми занимаются спецслужбы США. Как полагает Мендкович, это часть внешнеполитической культуры США, и до тех пор, пока их не призовут к порядку, они не откажутся ни от таких расправ, ни от похищения за рубежом неугодных им лиц.
В частности, он призвал вспомнить о несомненной причастности агентов ЦРУ к организации покушений на жизнь президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Люди, арестованные за подготовку переворота, назвали своих кураторов. В том числе и Американский еврейский комитет, главой которого оказался Питер Залмаев. В настоящий момент этот агент ЦРУ находится на Украине, где действует как журналист», — констатировал эксперт.
Кроме того, он призвал не забывать о роли представителей американских спецслужб (действовавших в том числе и под дипломатическим прикрытием) в подготовке революций и переворотов в Киргизии. В частности, это касается неудавшейся попытки переворота в 2019 году. С одним из организаторов этой попытки Равшаном Жээнбековым контактировали и сговаривались о создании нового правительства граждане США Спаска Гатзинска и Джозеф Белл. Мендкович заявил, что те действовали под маской сотрудников одного из американских фондов.
«Аналогичная ситуация была в Кемпир-абадском деле, — объяснил он. — Есть информация, что арестованные за подготовку беспорядков и переворота люди поддерживали переписку с сотрудниками американского и британского посольств. В частности, как раз после раскрытия этого заговора британцы спешно отозвали из Бишкека посла Чарльза Гаррета».
Иными словами, как подытожил Мендкович, речь идёт о системной практике американских спецслужб, когда они совершают преступные действия, включая убийства, в других странах.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в беседе с журналистом Такером Карлсоном Трамп признал, что ЦРУ уничтожает оппонентов Вашингтона.
В беседе с корреспондентом ИА Регнум политолог-американист Рафаэль Ордуханян предположил, что подобные высказывания Трампа продиктованы его опасениями за собственную судьбу в преддверии выборов президента США.
До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что американские спецслужбы хотят ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, обвинив в этом Россию.
Также есть информация о деятельности агентов ЦРУ на Украине. Точное число их пока не выяснено, но, по некоторым данным, там работают не больше сотни сотрудников этой спецслужбы. Зеленский же в одном из интервью признался, что у киевского режима нет секретов от ЦРУ.