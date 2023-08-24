Нью-Йорк, США, 24 августа, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) выразила обеспокоенность атаками украинских беспилотников на российские города. Об этом 24 августа заявила замгенсека ООН Розмари Дикарло.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву», — сказала Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности.

Замгенсека ООН добавила, что атаки в отношении гражданских лиц и инфраструктуры неоправданны и строго запрещены международным правом.

Минобороны России сообщило 23 августа, что очередную попытку украинской стороны совершить террористическую атаку тремя беспилотниками пресекли российские военные в Москве и Московской области. Два беспилотника удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».

Ночью 1 августа два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Потеряв управление, один дрон упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Также 30 июля Украина с использованием трёх беспилотников попыталась совершить атаку на Москву. В Организации Объединённых Наций тогда выступили против любых ударов по гражданской инфраструктуре.

В ночь на 24 августа российские военнослужащие пресекли попытку украинской стороны организовать террористические атаки при помощи беспилотников. Два дрона сбили силами противовоздушной обороны в Брянской области, ещё один — над территорией Калужской области.