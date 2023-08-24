Луганск, 24 августа, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Верховный суд ЛНР признал военного Вооружённых сил Украины виновным в покушении на убийство мирных граждан Донбасса. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Приговор вынесли миномётчику миномётного взвода 17-го мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрию Босовичу. Следствием и судом установлено, что 5 апреля 2022 года украинский военный с сослуживцами находился на боевой позиции, расположенной в лесополосе на расстоянии 3 км от посёлка городского типа Нижнее в ЛНР. Оттуда они обстреляли населённый пункт осколочно-фугасными минами, в результате чего жилой дом получил повреждения.

Огонь украинские военные вели с целью запугать мирное население, разрушить жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, чтобы потом обвинить в этом военнослужащих российской армии.

Босович полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего националистического объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максима Онипченко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным по трём статьям УК РФ.

По версии следствия, в марте–апреле 2022 года Онипченко произвёл не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами из миномёта калибра 120 мм по селу Бердянское в Мангушском районе ДНР. В результате разрушена сельская школа. Суд заочно приговорил Онипченко к 24 годам

Несколькими днями ранее суд в ДНР вынес обвинительный приговор трём военнослужащим националистического объединения «Азов». По данным следствия, инструктор учебной роты учебного батальона школы личного состава, стрелок-помощник пулемётчика и помощник гранатомётчика участвовали в боевых действиях на территории Мариуполя. Они препятствовали выходу мирных жителей из города по гуманитарным коридорам, стреляя по ним.

Ещё один боевик «Азова» Николай Куща получил пожизненный срок за убийство раненого военнослужащего, совершённое Мариуполе в апреле 2022 года.