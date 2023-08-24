Москва, 24 августа, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал наградить механика-водителя танка «Алёша», раненному во время боевых действий и не получившему из-за этого заслуженную награду наряду с товарищами. На встрече с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии и экипажем танка 24 августа главе государства рассказали, что механику необходимо лечение из-за трещины в височной части головы.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Так и сделаем, обязательно, хорошо, что сказали. Не переживайте, всё сделаем в лучшем виде. Вы о нём не забывайте и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений», — заявил Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, накануне президент вручил членам экипажа «Алёши» золотые звёзды Героев России. Это произошло во время празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, на котором Путин присутствовал лично. Обращаясь к экипажу и гостям праздника, президент напомнил, что экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил подвиг, не только победив в бою, но и сумев спасти товарищей, танк которых подбили.

Экипаж танка «Алёша» ликвидировал украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожив в ходе боя восемь единиц вражеской бронетехники. Уничтожив последнюю боевую машину ВСУ, «Алёша» ещё 40 минут прикрывал мотострелков. Всего в ходе боя потери ВСУ помимо техники составили более 100 боевиков.