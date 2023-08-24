Москва, 24 августа, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Недружественный крен КНДР в адрес соседей по региону ведёт к ухудшению двусторонних отношений с этими государствами. Об этом 24 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Мария Захарова

«Военно-политическое взаимодействие США, Японии и Южной Кореи продвигает ключевые установки США на сдерживание России и Китая», — указала дипломат, комментируя РИА Новости итоги состоявшегося 18 августа саммита.

Дипломат отметила, что достигнутые на саммите США, Южной Кореи и Японии в Кэмп-Дэвиде договорённости носят конфронтационный характер и выражены в духе Холодной войны.

Представитель МИД напомнила, что Россия неоднократно подчеркивала, что мир и стабильность в Северо-Восточной Азии могут быть гарантированы только за счёт построения комплексной архитектуры неделимой безопасности. В этих целях необходимы практические шаги по разрядке военно-политической напряженности и санкционно-силовых методов решения проблем, включая вопросы Корейского полуострова.

Как сообщало 24 августа ИА Регнум, в японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога в связи с пуском ракеты Северной Кореей. Уточнялось, что ракета за 15 минут перелетела воздушное пространство Японии в сторону Тихого океана.

Япония выразила жёсткий протест в связи с запуском ракеты. Позже в минобороны Японии заявили, что фрагменты ракеты, запущенной Сеулом, упали в Жёлтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана.

Северная Корея 24 августа сделала заявление о второй неудачной попытке запуска разведывательного спутника. Неудача произошла из-за проблем на третьем этапе полёта ракеты-носителя.

Следующая, третья по счёту попытка запуска разведывательного спутника на орбиту Земли намечена на октябрь.