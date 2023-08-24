Хабаровск, 24 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В Хабаровске мужчина, убегая от рейда, сбил на машине сотрудника ФСБ и получил ранение, сообщил 24 августа Telegram-канал «112».

Rosgvard.ru

По информации источника, стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске во время вечернего рейда. Один из мужчин быстро направился к машине, сел за руль, сбил сотрудника ФСБ и попытался скрыться.

Сотрудники Росгвардии открыли огонь по машине. При попытке скрыться мужчина получил ранение, после чего сдался.

Как сообщало ИА Регнум, полицейский причинил огнестрельное ранение дебоширу, размахивавшему ножом, во время задержания в Воронеже. Инцидент произошёл в июле 2022 года. Женщина позвонила в полицию после ссоры с сожителем, сказав, что тот ей угрожает. Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали от нарушителя порядка успокоиться. Однако дебошир начал угрожать правоохранителям. Позже в полиции уточнили, что нападавшим оказался 38-летний гражданин Узбекистана. Он не имеет регистрации на территории России и находится в стране незаконно.