Москва, 24 августа, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Россия предлагает странам — участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) развивать общее платежное пространство на основе национальных валют. Об этом 24 августа заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании межправсовета союза.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Глава правительства отметил, что в данный момент большая часть взаиморасчётов проводится в национальных валютах и к системе финансовых сообщений уже подключили 80% банков стран ЕАЭС.

«Предлагаем на основе национальных валют развивать общее платежное пространство, внедрять евразийскую систему рейтингов. Таким образом мы улучшим инвестиционный климат, повысится безопасность расчетов и устойчивость наших экономик», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа глава первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил, что Запад пытается оказать влияние на союзников России по ЕАЭС, угрожая, среди прочего, вторичными санкциями. Он уточнил, что западные страны не волнует, что при этом страны союза терпят экономические потери.

В середине июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас углубление многоплановых связей в интеграционных объединениях, таких как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, стоит на первом плане. Глава МИД отметил, что в этих организациях осуществляется созидательная, устремлённая в будущее межгосударственная повестка дня.