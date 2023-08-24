Хабаровск, 24 августа, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Хабаровске на автовокзале раздались выстрелы. Об этом 24 августа сообщили в экстренных службах города.

Иван Шилов ИА Регнум

«Произошла стрельба, один человек ранен, он в больнице», ― сообщил собеседник ТАСС.

По данным Telegram-канала «112», стрельба произошла во время вечернего рейда полиции.

«В Хабаровске мигрант, убегая от рейда, сбил на машине сотрудника ФСБ и получил пулю от росгвардейцев», ― говорится в сообщении канала.

Уточняется, что один из подозрительных нелегалов, испугавшись облавы, запрыгнул в автомобиль и, пытаясь скрыться, резко рванул, сбив сотрудника ФСБ. По машине беглеца открыли огонь и ранили его. Мужчину задержали уже через минуту.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле пьяный угонщик устроил погоню со стрельбой на автодороге Санкт-Петербург — Псков в Ленобласти. Сотрудники полиции, преследуя злоумышленника, открыли стрельбу по колёсам автомобиля, на котором он пытался скрыться.

Автомобиль остановили в Волосовском районе. Когда угонщика задержали, оказалось, что он нетрезв. К тому же выяснилось, что его дважды лишали водительских прав. Задержанному предъявили обвинения.

В центре Москвы на Моховой улице произошло ДТП, а затем конфликт между водителями автомобилей. Один из участников конфликта применил травматическое оружие против оппонента. Позднее полиция оперативно задержала стрелявшего.