Москва, 24 августа, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил то, как ефрейтор Илья Гаврилов комментировал видео с боем танка «Алёша» против восьми единиц бронетехники ВСУ.

«Илья Вадимович, вы, я так понимаю, человек талантливый — кроме техники, имею в виду еще и ваш литературный талант», — сказал глава государства на встрече в Кремле с участниками боя.

Путин рекомендовал Гаврилову после окончания военной службы стать комментатором, как минимум, российских крупных соревнований. Ранее президент вручил ефрейтору медаль «За отвагу» за то, что он во время боя с помощью БПЛА выявил вражескую бронетехнику и дал точную наводку артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж танка «Алёша» уничтожил группу из восьми единиц бронетехники украинской армии, включая два танка. Кроме того, отстреляв боекомплект, танкисты стали уходить с поля боя, но заметили, что противник подбил другой российский танк. Его взяли на буксир и вывезли в безопасное место.

Путин лично вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша» во время празднования в Курске 80-летия победы Красной армии в Курской битве