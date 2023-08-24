Москва, 24 августа, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подготовил письмо к генеральному прокурору России с просьбой проверить маркетплейс Wildberries на законность строительства складского помещения в Екатеринбурге. Копия документа есть в распоряжении ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее руководству Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией стало известно, что на территории Екатеринбурга строится складской центр под руководством ООО «ВБ Девелопмент» — одного из проектных подразделений Wildberries. Активисты выяснили, что у застройщика отсутствует разрешение на возведение объекта, кроме того за ходом строительства не ведётся государственный надзор. В итоге был подготовлен запрос на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой провести проверку застройщика.

«В настоящий момент готовность строительства составляет около 80%. Но не получено разрешение на строительство и другая разрешительная документация. Также не ведётся государственный административный надзор, что грубо нарушает законодательство и регламентируемые требования строительства», — говорится в документе.

По мнению ФПБК, представители компании-застройщика надеются получить необходимую разрешительную документацию путём коррупции. Дело в том, что согласно постановлению правительства №372, плановые проверки до 2030 года проводят лишь в отношении объектов из категории опасных и с высоким риском причинения вреда.

«Считаем, что представители ООО «ВБ Девелопмент» используют это в своих целях, рассчитывая, что проверки не коснутся их бизнеса», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе Wildberries не стали комментировать ситуацию. Редакция ИА Регнум также направила официальный запрос в маркетплейс, но на момент публикации материала компания не предоставила данных о соблюдении законодательства при строительстве склада в Екатеринбурге.

В апреле подольский городской суд Московской области признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат бракованных товаров. В Роспотребнадзоре пояснили, что при дистанционной продаже товаров ООО «Вайлдберриз» нарушает действующее законодательство, а именно «взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».