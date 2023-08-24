Москва, 24 августа, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пропал один из основателей рок-группы «Алиса» гитарист Андрей Шаталин. Ориентировку в соцсетях разметил 24 августа добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Кадр из видео Гитарист Андрей Шаталин

Как сообщили волонтёры, музыкант накануне вышел из дома и пропал. Он был одет в чёрную кожаную куртку, темно-синюю футболку, чёрные брюки и ботинки. На голове у него была зелёная шапка.

В то же время, по данным ИА Регнум, 23 августа в полицию с заявлением об исчезновении Андрея Шаталина обратился его сын. Обратился к правоохранителям он примерно в 17:20.

Шаталину 63 года. Он родился в Красноярске. В 1981 году вместе со студентами Железнодорожного института создал группу «Демокритов колодец», а в 1983 году стал гитаристом новой группы «Алиса». Покинул коллектив в 2003 году.