Слон и жираф сбежали со съёмок в Риме
Рим, 24 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Слон и жираф сбежали со съемок фильма в Риме 24 августа. Животные пробежали прямо по улице, рядом с припаркованными авто.
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Инцидент произошёл в квартале, в котором расположены киностудии. Сбежавших слона и жирафа бросились преследовать несколько сотрудников съёмочной группы. Видео побега опубликовали в соцсетях.
Как сообщало ИА Регнум, в Костроме сотрудники МЧС отловили медведя, который забрёл в город. Он бегал по улицам, и, когда увидел двоих мужчин на лавочке, испугался и залез на дерево высотой с пятиэтажный дом. После введённого снотворного медведь уснул, и спасатели с помощью автолестниц спустили его на землю и на носилках донесли до автомобиля полиции.