Москва, 24 августа, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Связь российских поколений фактически является генетическим кодом защиты Отечества. Об этом 24 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с экипажем танка «Алёша», который в зоне спецоперации уничтожил целую группу бронемашин ВСУ, включая два танка.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что место, где экипажу вручили звёзд героев России по-настоящему знаковое, так как на Курской дуге произошло крупнейшее в истории танковое сражение, ставшее одним из событий, окончательно предопределивших разгром немецко-фашистских войск.

Один из членов экипажа танка признался, что среди них есть внук участника Курской битвы

«Вот это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код защиты Отечества. Здорово, очень здорово», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алёша».

В интернете в конце июля появились кадры уничтожения экипажем российского танка наступающую колонну бронетехники украинских войск на запорожском направлении. Умелыми и слаженными действиям бойцы при поддержке артиллерии уничтожил все восемь бронемашин ВСУ, в числе которых было два танка.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 1 августа представил экипаж танка к государственным наградам. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальной ситуацию с остановившим идущую в атаку колонну бронетехники ВСУ российским танком. Он добавил, что её можно разбирать в учебниках.