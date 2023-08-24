Москва, 24 августа, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Российские системы ПВО смогут сбивать самолёты F-16 ещё до того, как те успеют подлететь для применения собственного оружия, считает военный эксперт Алексей Леонков. Об этом он заявил 24 августа корреспонденту ИА Регнум.

Georg Wendt/Global Look Press Истребители F-16

Ранее выяснилось, что Норвегия вслед за Данией и Нидерландами решила передать Украине самолёты F-16.

Как отметил Леонков, во-первых, ещё неизвестно, когда эти самолёты поступят в распоряжение Украины. Во-вторых, неизвестно, когда будут готовы пилоты, которые смогут управлять этой техникой.

«В-третьи, F-16 ничем не отличается от других воздушных целей четвёртого поколения и не имеют такой защиты, как, например, F-35, который создавался по технологии «стелс», — сказал Леонков. — Иными словами, F-16 — это штатная боевая единица, которую видят наши радары. Причём задолго до того, как он подлетит для применения собственного оружия».

Он напомнил, что ВС России уже сбили 462 самолёта украинских ВВС. И F-16 пополнят этот счёт.

«Это не какая-то универсальная супер-единица, которая может повлиять на исход СВО, — констатировал Леонков. — У нас есть комплекс вооружений, которые на дальних рубежах сбивают подобного рода самолёты. Если такая ракета взяла на прицел этот самолёт, он от нее не уйдёт. Ни от зенитной ракеты, ни от ракеты класса «воздух-воздух». Именно таким оружием наши ВВС сбивали авиационную технику Украины».

Леонков рассказал, что последнее время ВСУ использовали свою авиацию для борьбы с российскими РЛС и запускали ракеты AGM-88 HARM. Но они не принесли желаемого результата. Кроме того, применялись ракеты Storm Shadow и SCALP.

По словам военного эксперта, от применения таких боеприпасов был кратковременный эффект, но потом ВСУ России стали их сбивать и почти обнулили парк Су-24, которые оставались у украинских ВВС.

«Их было немного — порядка 25 самолётов. И сейчас от них практически ничего не осталось», — подытожил Леонков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Норвегия согласилась передать Украине истребители F-16, причём речь, скорее всего, пойдёт о 12 бортах.

До этого о готовности передать Украине такие же самолёты заявила Дания. Под Новый год Киев получит шесть таких истребителей, потом ещё восемь, а в 2025 году — ещё пять. При этом в Копенгагене подчеркнули, что разрешат ВСУ использовать эти F-16 только на территории Украины. Восемь лётчиков ВСУ уже начали учиться в Дании управлять этими самолётами.

Также Киев утверждал, что 42 истребителя F-16 Украине передадут Нидерланды. Однако в самих Нидерландах позднее указали, что речь о конкретном количестве не велась, и у страны всего 42 самолёта этого типа.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем попросил истребители и у Финляндии. Речь идёт о F-18 (Hornet), которые Хельсинки снимают с эксплуатации. По словам украинского президента, ВСУ готовы учиться на всём, что плавает или летает.