Киев, 24 августа, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев непричастен к крушению самолёта российского предпринимателя Евгения Пригожина, сообщил 24 августа «Интерфакс Украина».

Michael Kappeler/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Не имели к этому никакого отношения», — заявил украинский президент.

Ранее Киев неоднократно говорил о планах продолжать террористическую деятельность на российской территории.

О крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области стало известно 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших в результате аварии. Разбившийся бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 следовал из Шереметьева в Санкт-Петербург. Самолёт пропал с радаров спустя 26 минут после вылета.

По данным Росавиации, среди пассажиров значился предприниматель Евгений Пригожин. Также Росавиация опубликовала имена находившихся на борту разбившегося самолёта: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и ещё три члена экипажа.

Тела погибших при крушении бизнес-джета доставили 24 августа в морг в Твери.

СК возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолёта. Он заявил, что разбившийся самолёт был гражданским.

Как стало известно 24 августа, фрагмент разбившегося бизнес-джета обнаружили в 3 км от места крушения.