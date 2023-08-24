Горно-Алтайск, 24 августа, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов дал оценку процессу восстановления Манжерокского озера, сердца курорта «Манжерок» в Республике Алтай.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Кирилл Кухмарь. Озеро Манжерок

Этот водоем давно находится под пристальным вниманием общественности и учёных. Экосистема озера деградировала с 1970-х годов, а затем пережила неудачную попытку восстановления в 2018 году. Сейчас экосистему озера вновь восстанавливают, теперь — на основе частно-государственного партнерства. И первые результаты работ, по мнению эколога, уже есть.

«Водный баланс на Манжерокском озере был нарушен уже более 50 лет назад», — рассказал кандидат биологических наук Владимир Кириллов в беседе с МК. По его словам, с тех пор ситуация только усугублялась. «Озеро начинало зарастать с берегов, и постепенно водная растительность всё дальше проникала в водоём», — отметил эксперт. Кириллов подчеркнул, что особенно тревожной ситуация стала более десяти лет назад, когда водоём стремительно начал мелеть и зарастать, замедлился водообмен. «Водоём стал цвести, и люди не смогли в нём купаться», — отметил он.

Эффективно повлиять на естественные и антропогенные факторы ухудшения состояния озера удалось благодаря использованию научных рекомендаций и современных проектных решений, считает эколог.

«Благодаря курорту «Манжерок» озеро восстанавливают правильно», — уверен Владимир Кириллов. Он отметил, что работы в рамках частно-государственного партнёрства правительства РФ и Сбера демонстрируют «высокую включенность в процесс экологической реабилитации озера». «Это, на мой взгляд, гарантия того, что выделенные из бюджета средства будут использованы по назначению», — резюмировал эксперт.