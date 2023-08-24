Калуга, 24 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Трое пострадавших в результате наезда лишённого прав водителя на пешеходов на тротуаре в Калуге находятся в реанимации. Об этом 24 августа сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

Кадр из видео

«В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один — в реанимации. В палате реанимации Областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет», — написал он.

Шапша уточнил, что трёхлетний ребенок находится в травматологическом отделении вместе с матерью и ещё одного пострадавшего готовят к операции в больнице скорой медицинской помощи

Глава региона добавил, что водителя легкового автомобиля задержали, по данным регионального ГИБДД, его лишили прав ещё в апреле 2024 года. Правоохранители проводят необходимые следственные действия и экспертизы

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Калуге водитель не справился с управлением и сбил пешеходов на тротуаре. В результате пострадали 10 человек.

Источник ИА Регнум рассказал, что сбивший 10 человек в Калуге водитель ранее неоднократно был уличён в вождении в нетрезвом виде. Его ловили нетрезвым за рулём в 2012, 2013 и дважды в 2014 году.