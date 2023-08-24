Москва, 24 августа, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В Сочи 4 сентября может состояться встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил турецкий дипломатический источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Встреча президентов планируется в России. Возможная дата — 4 сентября, в Сочи», — процитировало слова дипломата ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа турецкое издание Milliyet распространило информацию о намерении министра иностранных дел Турции Хакана Фидана посетить в сентябре Москву по вопросу зерновой сделки.

Также газета сообщила, что Фидан 25 августа побывает в Киеве, где проведёт переговоры по этой же теме.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР 24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил об условии, предложенном президентом Владимиром Путиным для возобновления зерновой сделки. Москва согласиться возобновить сделку, когда Запад выполнит все обязательства перед ней в рамках этой договорённости.

Но пока нет и намёка на то, что западная сторона выполнит обещанное в июле прошлого года при заключении зерновой сделки. Договорённости подписали 22 июля 2022 года, однако выполнила свои обязательства Россия, а секретариат ООН ничего не сделал для выполнения обязательств перед Россией.