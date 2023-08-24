Москва, 24 августа, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума в Зарядье 24 августа представил основные направления развития столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Проект «Москва» — это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем и кризисов, мы побеждаем и становимся ещё сильнее. Наша сегодняшняя задача — продолжать своё лидерство и работать на победу», — сказал мэр.

Собянин поделился планами строительства новых линий и станций метро, Московских центральных диаметров и завершения формирования нового транспортного каркаса. Как он отметил, Московская агломерация — одна из крупнейших в мире, поэтому проект развития включил масштабные программы, в числе которых создание городской среды, развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр сообщил о снижении стоимости поездок с запуском МЦД-3 в 3,5 раза. При этом Собянин заявил, что пассажирских мест станет в два раза больше, в 1,5 раза сократится интервал движения. Собянин также отметил, что поезда «Иволга» постепенно приходят на замену старому подвижному составу.