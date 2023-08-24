Калуга, 24 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Прокуратура Калужской области возбудила уголовное дело против водителя, сбившего 10 человек на остановке в Калуге 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

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Как сообщало ИА Регнум, шестерым из десяти пострадавших в ДТП в Калуге потребовалась госпитализация. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, 49-летний Владимир Антонов, въехавший в людей, был в нетрезвом состоянии. Он также к тому времени был лишён водительских прав. Авария произошла из-за того, что он не справился с управлением.