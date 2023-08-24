Калуга, 24 августа, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Момент страшного ДТП в Калуге, где автомобилист без прав выехал на тротуар и сбил стоявших на остановке общественного транспорта людей, попал на видео.

Кадр из видео

На записи видно, как 47-летний водитель «Тойота» Владимир Антонов съезжает с проезжей части, автомобиль на большой скорости врезается в толпу людей, стоящих около остановки. Автомобиль остановился только когда врезался в здание.

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Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло 24 августа около 13:43 в районе дома номер 11 на улице Кирова. Лишённый прав водитель сбил 10 человек. Водительского удостоверения его лишили за езду в состоянии опьянения.

Сын виновника ДТП в беседе с журналистами отметил, что не в курсе всех деталей аварии.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил информацию о десяти пострадавших в результате ДТП. Он уточнил, что среди них ― двое детей. Один человекнаходится в тяжёлом состоянии.