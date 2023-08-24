* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 24 августа, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР огласил приговор в отношении военнослужащего националистического объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максима Онипченко. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Его признали виновным по трём статьям УК РФ.

По версии следствия, в марте–апреле 2022 года Онипченко со своей огневой позиции, расположенной вблизи Нового кладбища и Приморского парка в Мариуполе, из миномёта калибра 120 мм обстреливал село Бердянское Мангушского района ДНР.

По жилому массиву он произвёл не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами. В результате разрушена сельская школа. Воспитанники образовательного учреждения и персонал не пострадали, они успели покинуть здание и укрыться.

Суд заочно приговорил Онипченко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 2 млн рублей. Онипченко объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд ДНР 21 августа вынес обвинительный приговор трём военнослужащим националистического объединения «Азов». Согласно данным следствия, инструктор учебной роты учебного батальона школы личного состава, стрелок-помощник пулемётчика и помощник гранатомётчика участвовали в боевых действиях на территории Мариуполя. Они препятствовали выходу мирных жителей из города по гуманитарным коридорам, стреляя по ним.

Ещё один боевик «Азова» Николай Куща получил пожизненный срок за убийство раненого военнослужащего. Его националист совершил в Мариуполе в апреле 2022 года.

Также к пожизненному заключению в ДНР приговорили военного ВСУ, расстрелявшего в Мариуполе четверых мирных жителей. Преступление 20-летний военнослужащий миномётного расчёта 56-й мотопехотной бригады ВСУ Василий Шитри совершил в апреле 2022 года на Никопольском проспекте. В результате двое мужчин и две женщины скончались на месте.