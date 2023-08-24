Кемерово, 24 августа, 2023, 16:16 — ИА Регнум. В Кузбассе никто из кандидатов не пришел на дебаты, организованные в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Кадр из видео

«Сегодня в студию никто не пришел, поэтому эфир продолжит тематическое вещание», — сказал ведущий, который показал пустую студию.

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Теледебаты должны были состояться между депутатами местного законодательного собрания. В них должны были принять участие члены партий ЛДПР и КПРФ, которые баллотируются в региональный парламент.

Выборы депутатов Законодательного собрания Кемеровской области пройдут 10 сентября 2023 года. Также в единый день голосования состоятся выборы губернатора Кузбасса и депутатов нескольких советов муниципальных образований.

Как сообщало ИА Регнум, в единый день голосования 10 сентября в российских регионах пройдут выборы различных уровней. ЦИК 23 августа зарегистрировал 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания новых регионов.

Центризбирком России утвердил проведение в 24 регионах дистанционного электронного голосования на федеральной платформе на сентябрьских выборах.

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) три кандидатуры на пост губернатора. Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев.