Йоханнесбург, ЮАР, 24 августа, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа в Йоханнесбурге заявил, что признаков готовности Запада выполнять условия зерновой сделки нет.

Russian Foreign Ministry/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В ответ на вопрос, есть ли признаки того, что Запад готов выполнить свои обязательства перед Россией ради восстановления зерновой сделки, Лавров сказал, что пока ничего подобного не видно.

«Пока мы таких признаков не видим. Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН», — сказал Лавров.

При этом предложения ООН, которые секретариат всемирной организации вносил и в мае, и в начале июля, заключались в том, чтобы Россия не отзывала своё согласие на украинскую часть пакета соглашения и чтобы всё шло по-прежнему.

Секретариат ООН предложил добавить в соглашение новые порты, новые инспекции, чтобы объём вывозимого зерна постоянно рос. В этом случае Москве пообещали месяца через три вернуть Россельхозбанк в систему SWIFT.

На Западе также заявили, что начнут убеждать страховые компании, чтобы они не слишком повышали ставки. И что будут договариваться о том, чтобы позволить российским кораблям заходить в некоторые порты.

«Ничего из этого мы, конечно, принять не можем, потому что обещаниями нас кормили по этой конкретной теме уже целый год», — сказал Лавров.

Глава МИД России привёл в пример того, как Запад не выполняет обещаний и не хочет урегулировать вопросы, связанные с Россией, ситуацию с арестованными больше года назад в порах ЕС российскими удобрениями. Речь идёт о 260 тысячах тонн.

Эти удобрения их владелец предложил бесплатно передать развивающимся странам, президент России Владимир Путин публично призвал разблокировать отправку этого груза в Африку, чтобы бесплатно доставить их нуждающимся странам.

Но за всё это время, то есть больше года, из 260 тысяч тонн первую партию в 20 тысяч тонн с большим трудом отправили в Малави. На эту «сделку» ушло пять месяцев. И ещё через три месяца 34 тысячи тонн отправили в Кению. Остальные удобрения продолжают лежать, сказал глава МИД.

«Аналогичная сделка для Нигерии по непонятным для нас причинам тормозится. Вот чего стоят обещания Запада, даже когда ты что-то даёшь бесплатно», — отметил Лавров.

Лавров напомнил слова Путина, который 22 августа на саммите БРИКС сказал, что Россия готова будет вернуться к зерновой сделке, как только всё, что Москве пообещали, выполнят. Тогда Россия согласится возобновить украинскую часть пакета.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 22 августа напомнил, что Запад не выполнил ни одно из условий России в рамках черноморской зерновой инициативы. Более того, недружественные страны намеренно создают препятствия даже безвозмездным поставкам зерна и удобрений.

После этого заявления газета Milliyet 24 августа опубликовала информацию о планах турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана ехать в сентябре в Москву для переговоров по возврату к зерновой сделке, завершившей своё действие 17 июля.