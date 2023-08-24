Париж, 24 августа, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Женщина родила в самолёте, следовавшем из Парижа на Мартинику. 24 августа у пассажирки за час до приземления родился мальчик.

UAC/Global Look Press

Полёт длился около 8,5 часа. У женщины начались схватки, отошли воды. Два интерна и медсестра, оказавшиеся на рейсе вместе с ней, успешно помогли принять роды. Радиостанция Franceinfo сообщила, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо, после приземления скорая помощь доставила их в больницу.

Как правило, женщинам на позднем сроке беременности запрещают авиаперелёты, авиакомпании могут отказать им при отсутствии разрешительного письма от врача, поэтому случаи рождения детей на борту самолета редки.

Однако, как сообщало ИА Регнум, авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила об аналогичной ситуации, когда женщина родила во время полёта из Москвы в Таджикистан. Пассажирка почувствовала боли в животе, о чём сообщила экипажу. Среди пассажиров оказались неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог, которые сообщили командиру корабля, что экстренная посадка не потребуется, и через час на борту самолёта появилась на свет девочка.