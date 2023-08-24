Москва, 24 августа, 2023, 16:51 — ИА Регнум. У ВСУ не осталось таких человеческих резервов, чтобы мобилизовать ещё 3 млн человек, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он заявил 24 августа корреспонденту ИА Регнум.

Mihir Melwani/Global Look Press

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что не верит тому, что власти Украины, проведя дополнительную мобилизацию, смогут собрать три миллиона человек.

«Я полагаю, что с этим прогнозом можно согласиться, — сказал Перенджиев. — Наши военные констатируют, что последнее время украинские пленные сильно изменились. Если раньше это была в основном молодёжь, то сейчас очень часто люди за 50. Иными словами, началось старение солдат ВСУ, причём быстрое. И, получается, из кого они наскребут эти 3 млн?»

При этом теоретически эти 3 млн на Украине, конечно, есть. Но, как подчеркнул военный эксперт, из них немалое количество тех, кто, может быть, только числится на Украине, но не находится там, так как «свалили тихой сапой».

«Образно говоря, это голограммы. А остались только те, у кого нет денег, да люди предпенсионного возраста, — констатировал Перенджиев. — Конечно, есть ещё «золотая молодёжь». Но они неприкасаемые. Будут ли хватать неприкасаемых? Это может привести к внутреннему обострению, не говоря уже о том, что такие люди ни за что не пойдут в бой, даже если их схватят. Да и их высокопоставленные родственники будут вытаскивать».

Таким образом, как полагает Перенджиев, ВСУ могут набрать лишь около 200 тысяч человек пригодного личного состава. С российской стороны это вряд ли потребует дополнительных мобилизаций.

Кроме того, он призвал не забывать, что для подготовки солдата нужно время. Как минимум для этого требуется месяцев пять. Четыре — индивидуальная подготовка, и ещё месяц — учиться взаимодействовать с сослуживцами.

И это не говоря о том, что эти три миллиона человек надо одеть, вооружить и накормить.

«Просто раздать всем автоматы недостаточно. Даже чтобы обучить солдат бросать гранату, требуется время. А необученный человек в буквальном смысле превращается в обезьяну с гранатой», — сказал Перенджиев.

Кроме того, у мобилизации есть чувствительные пределы — постоянно «грести всех подряд» нельзя, иначе в стране не останется работников, которые обеспечивают функционирование государства, правопорядок и работу гражданской инфраструктуры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Гагина, хотя ВСУ аккумулировали большие силы, они «тают» благодаря эффективной работе российской авиации и артиллерии.

До этого он заявил, что НАТО использует Украину в качестве полигона для испытания своего оружия и медицинских стимулирующих препаратов. Оказалось, что зачастую сами пленные не знают, как оказались в атаке, поскольку потеряли над собой контроль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал на постоянный дефицит оружия, снарядов и артиллерии, с которым сталкиваются ВСУ. Также он рассказал, что украинские военные призвали его усилить мобилизацию.