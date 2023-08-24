Краснодар, 24 августа, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из купленной в ипотеку квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре. Об этом 24 августа сообщил пресс-служба надзорного ведомства.

(сс) Andreykor Здание Генеральной прокуратуры России

Уточняется, что женщину с двумя несовершеннолетними детьми из-за задолженности выселили из приобретённой в 2015 году по ипотеке квартиры после того, как суд по инициативе банка расторгнул кредитный договор.

Также указывается, что муж женщины был мобилизован осенью 2022 года и погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. После этого вдова получила от властей региона единовременную материальную помощь в размере 1,2 млн рублей, ей назначили ежемесячное пособие, сейчас она ждёт выплаты от Минобороны.

«Прокуратура взяла на контроль вопрос фактического получения денежных средств, положенных в таких случаях семьям военнослужащих. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры России матери двоих детей будет оказано содействие в подборе и покупке нового жилья. Сейчас семья проживает в съёмной квартире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи с работниками прокуратуры женщина рассказала о жилищных, бытовых и иных условиях жизни и указала, что дети обеспечены всем необходимым перед новым учебным годом.

«В рамках надзорных мероприятий прокуроры дадут оценку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и службы судебных приставов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа суд в Крыму арестовал 32-летнего мужчину, угрожавшего сжечь сотрудника АЗС из-за буквы Z на его кепке. Сотрудники МВД и ФСБ изучили появившиеся в интернете видеозаписи и установили личность этого лица, после чего мужчину задержали.

До этого у жителя Комсомольска-на-Амуре похитили награды за боевые заслуги в ходе спецоперации на Украине и 1 млн рублей. Мужчина обратился в городской отдел полиции, однако дознаватель не стал возбуждать уголовное дело. Прокурор не согласился этим с решением, признал его незаконным и вынес постановление с требованием возбудить уголовное дело.