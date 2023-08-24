Москва, 24 августа, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Тренер паралимпийской сборной России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Григорий Емешкин скончался в возрасте 38 лет. Об этом 24 августа сообщил Паралимпийский комитет России в Telegram-канале.

Всероссийская федерация футбола лиц с заболеванием ЦП Григорий Емешкин

«Его активная жизненная позиция и нацеленность на результат помогли ему воспитать высококлассных спортсменов — чемпионов мира, Европы и Паралимпийских игр», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что команда «Нижегородец», которой руководил Емешкин, многократно получала призы на российском чемпионате, а в 2020 году стала чемпионом страны.

Как сообщила пресс-служба футбольного клуба «Химик» (Дзержинск, Нижегородская обл.), где начинал спортивную карьеру Емешкин, он скончался 23 августа. Последние месяцы тренер тяжело болел.

В клубе также сообщили, что Емешкин совмещал тренировки с паралимпийцами и работу в школе олимпийского резерва «Салют» в Дзержинске. Прощание с ним пройдёт 25 августа в родном городе.