Калуга, 24 августа, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Водитель, сбивший 24 августа 10 человек в Калуге, ранее неоднократно был уличён в вождении автомобиля в нетрезвом виде, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказали ранее в МВД, мужчина 1974 года рождения, совершивший наезд на людей, уже был лишён родительских прав.

По данным ИА Регнум, за ездой в состоянии опьянения 49-летний Владимир Антонов был уличён в 2012, 2013 и дважды в 2014 году. За это его лишили водительских прав.

Сын виновника ДТП в беседе с журналистами отметил, что не в курсе всех деталей аварии с участием отца, и намерен в ближайшее время отправиться в Калугу.

«По поводу пьняства отца за рулем не могу ничего сказать. Скажите пожалуйста, если вам не сложно, там есть летальные исходы. Переживаю, что погибли люди», — рассказал Никита.

По последним данным, в результате аварии пострадали 10 человек, в том числе дети. В больницы доставлены шесть человек. На месте продолжают работать следователи и медики. Сам Владимир Антонов, судя по опубликованным с места ДТП кадрам, уснул за рулём.