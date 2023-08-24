Москва, 24 августа, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Когда бывший президент США Дональд Трамп рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону об убийствах, совершённых сотрудниками ЦРУ, то одним из смыслов такого признания подразумевалось, что спецслужбы способны самостоятельно вмешаться в политические дела и создать угрозу безопасности самому Трампу. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее Дональд Трамп во время интервью Карлсону рассказал, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) ликвидировали противников Штатов, но их точное число установить невозможно. При этом бывший американский лидер не смог ответить на вопрос, чем занималось ЦРУ во время его президентства.

Политолог выразил уверенность, что Трамп допустил такое признание о ЦРУ в целях личной безопасности.

«Это такая оговорка по Фрейду, чтобы подстраховать себя. Когда Карлсон спросил его: А вы беспокоитесь о ЦРУ? Он сделал в их сторону реверанс, что там много хороших и интересных людей. Но ещё на прошлых выборах принципиально новым стало вмешательство спецслужб в политический процесс. То, чего отцы основатели США, пытались избежать», — отметил Ордуханян.

Американист обратил внимание на закономерность между словами Трампа и тем, что говорил Роберт Кеннеди-младший, напрямую обвинивший спецслужбы в убийстве своих дяди и отца.

«Их всех и Кеннеди-страшего, и генерала Касема Сулеймани убила одна и та же организация, исходя из слов, сделанных кандидатами. Поэтому у нас есть трагический фактор — это участие спецслужб. Они будут с одной стороны участвовать и в качестве политического давления, а с другой — это будет часть по физическому устранению Трампа», — допустил политолог.

По его мнению, иначе экс-президента другим кандидатам в предвыборной гонке не обогнать, потому что рейтинги Трампа продолжают расти, а народная любовь набирать обороты.

«Поэтому Трамп сейчас себе готовит соломинку. И надеюсь, что он себе обеспечит двойную охрану. Сейчас Трамп спокойно уложит на лопатки любого кандидата и действующего президента США народной поддержкой и своей популярностью. А в данной ситуации он страхуется, потому что его могут устранить только физически», — отметил Ордуханян.

Во время интервью Такеру Карлсону Дональд Трамп также заявил, что действующий президент США Джозеф Байден не в силах содействовать прекращению конфликта на Украине. По мнению Трампа, нынешнему главе Белого дома не удастся добиться завершения конфликта на Украине, так как он некомпетентен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп собрал более 72 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию, тем самым в несколько раз опередив любого из конкурентов от Республиканской партии.