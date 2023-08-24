Липецк, 24 августа, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Следственное управление липецкого СК начало доследственную проверку после публикации видео, на котором санитарка жестоко обращается с пожилой пациенткой больницы. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В одной из больниц Липецка произошел конфликт в палате, в ходе которого работница медицинского учреждения повела себя агрессивно по отношению к пожилой пациентке», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ход проверки будет контролировать центральный аппарат СК.

Ранее липецкий новостной сайт gorod48 опубликовал видео, на котором санитарка толкает пенсионерку, от чего та падает на кровать, ударяется, после чего не может самостоятельно встать. По информации журналистов, медсестру уже уволили из больницы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года в Перми сообщили жестоком обращении с 85-летней женщиной в геронтологическом центре. Её знакомые рассказали, что видели пенсионерку в синяках и крови.