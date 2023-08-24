Пятигорск, Ставропольский край, 24 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Водителя устроившегося ДТП под Пятигорском, в котором погибли трое детей-велосипедистов задержали и предъявили обвинения, сообщили 24 августа в МВД России.

ГИБДД РФ

«В отношении водителя, совершившего ДТП в Предгорном округе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ», — говорится в сообщении.

Водитель свою вину признал полностью.

Как сообщало ИА Регнум, водитель «Газели» 23 августа сбил трёх детей-велосипедистов под Пятигорском. Он допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах. От полученных травм дети в возрасте 11, 12 и 13 лет скончались.