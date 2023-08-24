Берлин, 24 августа, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Немецкой общественной радиостанции Deutschlandfunk (DLF) пришлось объясняться за мнение одного из слушателей, который призвал жестоко расправиться с президентом Украины Владимиром Зеленским ради завершения конфликта. Об этом сообщило издание FAZ.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Запись заявления возмущённого мужчины, который предложил свой довольно простой вариант урегулирования украинского конфликта, радиостанция пустила в эфир в 21 августа в одной из дискуссионных программ по Украине с подборкой мнений слушателей.

«Арестовать Зеленского и его банду преступников, его геноцидную банду, четвертовать и обезглавить», ― призвал радиослушатель.

Позднее эту запись из открытого доступа удалили. А DLF принесла извинения за свой редакционный просчёт, назвав сделанный выбор ошибкой.

«Эти высказывания слушателей, которые поступают к нам перед эфиром, подбираются редакцией. Программа преуспевает в освещении самых разных мнений и аргументов. После очередной редакционной проверки мы пришли к выводу, что этот выбор был ошибочным», ― пояснили на радиостанции.

В Deutschlandfunk добавили, что проведёт внутренние расследование и выяснят, как такое могло произойти.

Юрист Патрик Хайнеманн в беседе с Bild заявил, что подобные резкие высказывания радиослушателя могут обернуться возбуждением дела о публичном подстрекательстве к уголовно наказуемому преступлению.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, спецслужбы США ликвидируют Зеленского за его провалы. Эксперт убеждён, что украинскому лидеру недолго осталось жить, а в изгнание ему уйти не позволят. Как полагает Джонсон, скорее всего, политика уничтожат, устроив взрыв в его штаб-квартире, а выдадут это за удар российской ракеты.

Позднее бывший аналитик заявил, что украинского президента свергнут или убьют из-за отказа от мирных переговоров с Россией. В качестве наиболее вероятных сценариев он назвал переворот и потерю Зеленским власти, «второй возможный вариант — его убийство», сказал эксперт. Он отметил, что политик вряд ли передумает и начнёт договариваться с Россией.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с ИА Регнум не исключил, что вашингтонские хозяева Киева, которых начал раздражать терроризм против гражданских, используемый киевской властью, в один прекрасный момент решат избавиться от президента Украины.