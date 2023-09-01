Москва, 1 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В российских регионах открываются новые детские сады с ясельными группами благодаря национальному проекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Уже сейчас доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев превышает 99,6%.

Pixabay.com Детский сад

Всего за последние четыре года в стране построены более 1640 современных детсадов с современными яслями на 238 тысяч мест. Многие из них распахнули свои двери накануне нового учебного года.

Например, в Кузбассе открылся детский сад «Изумрудный город». Новый сад с яслями в городе Белово будут посещать малыши от двух месяцев и дети с особенностями развития. В новых яслях много интерактивных обучающих игр и цифровое оборудование, которое поможет воспитателям найти индивидуальных подход к каждому ребенку. Главная особенность «Изумрудного города» — ранняя профориентация с упором на изучение климата родного региона, для этого на территории сада установлена детская метеостанция.

По словам местной жительницы Виктории Шполтаковой, об этом детском саде говорит весь город. «Мне понравилась задумка — с детства знакомить детей с разными профессиями. Когда они в раннем возрасте узнают о различных видах труда, пробуют силы в спорте, в творчестве, в науке, в технике, им проще реализоваться в жизни», — рассказала мама воспитанника детского сада

Министерство образования Кузбасса Детский сад «Изумрудный город» в Белово

Для детей предусмотрены цифровые лаборатории и наборы робототехники. А в музыкальном зале, кроме привычной современной техники, установлен интерактивный пол с развивающими заданиями. Для работы дефектолога и логопеда в кабинетах специалистов размещены профессиональные развивающие столы и система «Умное зеркало». По словам заведующей детсада Веры Песковой, в процессе занятий ребёнок может видеть себя, наблюдать за собственной речью и речью педагога, не отвлекаясь на дидактический материал. К тому же педагог может делать видео — и аудиозаписи занятий и отправлять их родителям для повторения упражнений в домашних условиях.

В детском саду также будет работать кабинет для коррекции зрения детей. А в гимнастическом зале дети будут заниматься на скалодроме, современных спортивных тренажерах и в сухом бассейне. «Мне нравится, что это инновационный сад для всестороннего развития детей. Прекрасно, что есть такие специалисты, как дефектолог и логопед, которые будут дополнительно заниматься с детьми. Я уже познакомилась с педагогами, могу сказать, что это отзывчивые люди, профессионалы своего дела», — поделилась первыми впечатлениями Виктория Кирьянко, чей ребенок скоро начнет посещать «Изумрудный город».

В дагестанском Кизилюрте 1 сентября откроется детский сад с яслями «Сказка», который примет 250 детей, в том числе младше трех лет. Большой двухэтажный садик отвечает всем современным санитарным требованиям и образовательным стандартам. Он рассчитан на 14 групп, разделенных на уютные спальни и просторные игровые комнаты. Для маленьких воспитанников оборудован большой музыкальный зал, будут работать кабинеты психолога и логопеда.

Не менее важно для города и то, что «Сказка» обеспечила около 90 рабочих мест педагогам. Руководителем заведения стала опытный воспитатель Рафинат Магомедова. За ее плечами годы успешного управления одним из лучших детских садов города. Сейчас в садике кипит работа по оформлению групп: каждый воспитатель старается сделать их уютными к приходу малышей.

«Огромное спасибо за садик. Он получился красочным, ярким. Думаю, деткам очень понравится, и моему ребёнку в том числе», — отмечает местная жительница Зарема Исрапилова.

В августе второе здание нового детского сада «Золотая рыбка» открылось в Петрозаводске. Сейчас сюда уже приходят малыши на несколько часов в день, чтобы привыкнуть к обстановке. С сентября он заработает в полную силу и примет 300 воспитанников, 80 из них — ясельного возраста.

«Все помещения оборудованы мебелью, мягким инвентарём, посудой, игрушками. Словом, детский сад готов к встрече всех своих малышей», — подчеркнула заведующая детсадом Татьяна Мяделец.

Раньше Анне Комиссаровой приходилось возить своего сына Арсения в детский сад в другой район города. Теперь дорога занимает не более пяти минут — новый детский сад открылся по соседству. «Самый большой плюс, что садик абсолютно новый. Когда всё-всё новое, совсем другое впечатление! Мы наблюдали за стройкой с самого начала, ждали открытия. Мне тут очень нравится. Огромные музыкальный и спортивный залы, просторные спальни. Группы хорошо оснащены, много всего интересного для наших детей», — рассказала мама одного из первых воспитанников нового детского сада.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» помогает семьям на каждом этапе: от рождения и воспитания детей, помощи в трудоустройстве до поддержания активного долголетия для людей старшего возраста.