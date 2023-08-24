Москва, 24 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алёша», который в одном бою в зоне СВО уничтожил группу из восьми единиц бронетехники украинской армии, в число которой входило два танка противника. Об этом 24 августа сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в Telegram-канале.

kremlin.ru

«Путин в Кремле встречается с экипажем танка «Алёша», — написал он и пообещал позднее уточнить подробности встречи.

На прикреплённых к сообщению кадрах видно, как глава государства общается с экипажем российского танка.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в интернете появились кадры того, как экипаж российского танка в одиночку встретил и уничтожил наступающую колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям экипаж при поддержке артиллерии уничтожил все восемь бронемашин украинской армии, в числе которых было два танка.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 августа представил танкистов к государственным наградам. Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальной ситуацию с остановившим идущую в атаку колонну бронетехники ВСУ российским танком. По его словам, её можно разбирать в учебниках.