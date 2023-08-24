Анкара, 24 августа, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Центральный банк Турции второй раз за лето поднял ключевую ставку на 750 пунктов, увеличив её тем самым с 17,5% до 25%. Об этом говорится в распространённом 24 августа сообщении регулятора.

Altan Gocher/Global Look Press

Отмечается, что для участников рынка решение ЦБ стало неожиданностью, так как прогнозировалось повышение максимум до 20%.

«Решение ЦБ свидетельствует о стремлении властей стабилизировать макроэкономические показатели, его также можно рассматривать в качестве сигнала настроя правительства на борьбу с инфляцией и либерализации экономики в целом», — сообщил телеканал NTV.

В июне турецкий Центральный банк впервые с 2021 года повысил ставку до 15%, что стало первым решением нового главы ЦБ Хафизе Гайе Эркан. Как сообщало ИА Регнум, решение приняли в рамках борьбы с кризисными явлениями в экономике и ужесточения денежно-кредитной политики. В ЦБ решили, что повышение ставки поможет контролировать волатильность цен и двигаться к дефляции в стране.