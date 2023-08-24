Кейптаун, 24 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 24 августа, что страна будет работать на поле боя, а не на дипломатическом, раз Запад намерен нанести Москве стратегическое поражение.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Они сами говорят: «Мы должны победить Россию на поле боя <…>. Значит, будем работать на поле боя», — сказал Лавров журналистам.

По словам главы российского МИД, представители России иногда сталкиваются с западными партнёрами в кулуарах форумов, однако здравого смысла в западных заявлениях нет.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на саммите БРИКС 23 августа заявил, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную западными странами войну. Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее, подчеркнул российский лидер.

До этого президент неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, однако ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран.