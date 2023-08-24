Кейптаун, 24 августа, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Стратегия американских властей по странам Африканского континента оскорбительна. Об этом 24 августа рассказал журналистам в Йоханнесбурге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД напомнил о принятом Вашингтоном в 2022 году законе о «препятствовании злобной политике России в Африке», название которого вызвало в Африке возмущение, после чего в США пытаются придать этому документу более удобоваримое название, не изменяя его сути.

Лавров отметил, что на менее чем 20 страницах американского закона Россия и Китай 10 раз называются главными препятствиями для процветания африканских стран.

«Конечно, это рассчитано на людей неискушенных, которые не понимают ничего и не читали ничего об истории. Но для африканских стран это очередное оскорбление. Это означает, что их суверенное право выбирать себе партнёров просто игнорируется», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны корыстно используют установленные ими самими «правила», чтобы проводить политику «колониализма в новой упаковке». Глава государства подчеркнул, что создания нового, более справедливого многополярного миропорядка есть непримиримые противники из числа государств «золотого миллиарда», которым выгоден однополярный мир.

Перед этим президент отметил, что Россия искренне заинтересована в укреплении многоплановых связей с Африкой. Путин уточнил, что Москва намерена реализовывать совместные проекты с африканскими государствами в самых разных областях.