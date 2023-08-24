Санду поздравила Украину с Днём независимости под неофициальный гимн УПА*
Санду поздравила Украину с Днём независимости под гимн УПА «Червона калина»
Молдавия, 24 августа, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днём независимости под неофициальный гимн УПА (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) «Червона калина». Её видеообращение 24 августа разместили на сайте молдавского президента.
Песню исполнил хор детей, которые махали флажками ЕС, Молдавии и Украины. При этом украинские флаги были перевёрнутыми.
«Независимость — это когда граждане могут сами определять своё будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они её видят», — сказала Санду, стоя в окружении детей.
Молдавский президент также закончила поздравление лозунгом украинских неонацистов.
«Червона калина» изначально была гимном подразделения Украинские сечевые стрельцы, воевавшего в составе австро-венгерской армии против России во время Первой мировой. Впоследствии её сделали неофициальным гимном украинских националистических формирований.
В декабре 2020 года Санду призналась, что является гражданкой Румынии. После прихода к власти она стала продвигать политику на разрыв связей с Россией.
В декабре 2022 года в Молдавии лишили лицензии шесть русскоязычных телеканалов. Председатель совета по аудиовизуальной информации Лилиана Вицу заявила, что это решение приняли из-за того, что в их телепрограммах не было критики в адрес России за специальную военную операцию на Украине.