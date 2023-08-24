Омск, 24 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Почти 68,5 млн рублей выделило правительство Омской области из регионального бюджета благоустройство лагеря «Орленок» в Калачинском районе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Омской области Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил благоустроить «Орленок»

Средства направят на возведение трех новых корпусов на 150 мест до конца 2023 г. Также в лагере благоустроят территорию, закупят для него современную мебель и оборудование.

Задачу по благоустройству лагеря перед региональным министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта поставил глава Омской области Виталий Хоценко.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии инфраструктуры для детского отдыха в 2023 году. Омская область попала в список регионов, которые получат дополнительное финансирование. На строительство новых корпусов в лагере «Орленок» из федерального бюджета выделено 80 млн рублей.