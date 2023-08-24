Калуга, 24 августа, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Появилась видеозапись с места наезда легкового автомобиля «Тойота» на остановку общественного транспорта в Калуге. Ролик опубликовал 24 августа телеканал «РЕН ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM

На кадрах видно, как врачи скорой помощи помогают одному из пострадавших, также рядом с этим местом стоит медицинская каталка и разбитая в результате аварии легковушка.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в Калуге водитель не справился с управлением и въехал в остановку, на которой находились люди. В результате пострадали не менее 10 человек. В данный момент устанавливается их точное количество.

Как выяснили сотрудники полиции, наехавший на людей мужчина 1974 года рождения лишён прав.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.