Йоханнесбург, ЮАР, 24 августа, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 24 августа, что не может быть и речи о постоянном членстве Германии и Японии в Совете безопасности ООН.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы МИД, это может только усугубить геополитическую несправедливость.

«Более трети нынешнего состава представляют страны так называемого «золотого миллиарда». А остальные восемь миллиардов, в общем-то, конечно, недопредставлены», — констатировал Лавров.

В июле 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова также раскритиковала желание Германии и Японии стать постоянными членами Совбеза ООН. Она заявила, что их амбиции абсолютно беспочвенны. По словам дипломата, членство этих двух стран не добавит Совбезу демократичного характера и не приблизит к построению справедливых международных отношений.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января Япония на два года стала непостоянным членом СБ ООН. Токио занял место в Совбезе в 12-й раз с момента вступления в ООН в 1956 году. Япония неоднократно заявляла о желании постоянного членства наряду с такими странами, как Германия, Индия и Бразилия.